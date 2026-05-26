Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εξελιχθεί από την Τετάρτη 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Η έναρξη στα Μάλια

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα, στον Αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θεματική ομιλία για την αντιπλημμυρική θωράκιση των Μαλίων και το έργο για τα στέγαστρα προστασίας από τον Προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και δεξίωση.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Aναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Έλενα Κουντούρη.

Εκδήλωση στην Κνωσό

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 10 το πρωί, το πρόγραμμα μεταφέρεται στον Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού. Την έναρξη θα χαιρετίσουν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Θα ακολουθήσουν ομιλίες από την Διευθύντρια Rebecca Sweetman και τον Προϊστάμενο Θέμη Βλαχούλη, καθώς και η αποκάλυψη της πινακίδας από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

Εκδήλωση στις Αρχάνες

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 6, οι εορτασμοί συνεχίζονται στις Επάνω Αρχάνες, στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ. Εκεί, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα από την Προϊσταμένη Μαρία Κασσωτάκη, το έργο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη από τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Φασουλά, καθώς και οι προμελέτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών από τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρθένιο και τις αρχαιολόγους Βασιλική Συθιακάκη και Μαρία Κλάδου. Η ημέρα θα κλείσει με μουσική εκδήλωση. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης Γεωργία Μηλάκη.

Η κορύφωση στη Ζώμινθο

Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 10 το πρωί, στον Αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου. Το πρόγραμμα προβλέπει την αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας, προβολή ειδικού βίντεο και παρουσίαση της εγγραφής από την Προϊσταμένη Έλενα Κουντούρη, η οποία έχει και τον συντονισμό της εκδήλωσης.

Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον πρώην Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO Ernesto Ottone Ramírez, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη, την Πρόεδρο του ICOMOS Teresa Patricio, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο και την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου. Οι παρευρισκόμενοι θα ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου από την Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου.

Η αυλαία των εορτασμών θα πέσει με μουσική εκδήλωση και γεύμα στο Delina Mountain Resort στα Ανώγεια.