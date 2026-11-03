Την κυβερνοασφάλεια ως θεμέλιο της δημοκρατίας, της εθνικής κυριαρχίας και της κοινωνικής συνοχής ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στον χαιρετισμό του στην έναρξη του διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου CYBER SECURE CRETE 2026 «Κυβερνοασφάλεια για Όλους», στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε ότι η διοργάνωση επιβεβαιώνει στην πράξη τη σημασία των μεγάλων συμμαχιών της Περιφέρειας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΙΤΕ, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη

«Η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών ευκολότερη, πιο δίκαιη και πιο διαφανή», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, σημειώνοντας ότι για την Περιφέρεια Κρήτης η ψηφιοποίηση υπήρξε ένας βαθύς κοινωνικός μετασχηματισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο. Όπως ανέφερε, με 342 δικές της ψηφιακές υπηρεσίες, από τις οποίες οι 163 είναι ενταγμένες στο gov.gr, η Κρήτη απέδειξε ότι μπορεί να ηγείται και να σχεδιάζει με αυτοπεποίθηση τη Στρατηγική «Έξυπνη Κρήτη 2030».

Η ψηφιακή εμπιστοσύνη, αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε ότι κάθε νέα υπηρεσία αποκτά πραγματική αξία μόνο αν εδράζεται στην ψηφιακή εμπιστοσύνη. Το σεμινάριο, η συμμετοχή σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και η πλατφόρμα εκπαίδευσης των στελεχών της Περιφέρειας δημιουργούν, όπως είπε, μια ασπίδα προστασίας για το νησί. «Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογική ισχύς δεν θα συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων, αλλά θα επιστρέφει ως όφελος στο σύνολο της κοινωνίας», κατέληξε.

Το διήμερο σεμινάριο

Το σεμινάριο διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το ΙΤΕ και τη ΓΓΠΣ. Την πρώτη εισήγηση, με θέμα «Βασικές Έννοιες Κυβερνοασφάλειας και Σύγχρονες Απειλές», παρουσίασε ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχαήλ Μπλέτσας, ενώ ακολούθησαν εισηγήσεις ερευνητών του ΙΤΕ, στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΤΕ, καθώς και εταιρειών του κλάδου. Οι εργασίες συνεχίζονται αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 15:00, με στρογγυλό τραπέζι για τη διαμόρφωση οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας στην Κρήτη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής.