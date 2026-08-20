Χωρίς τον Σάντι Αλντάμα η Ισπανία απέναντι στην εθνική Ελλάδας

Την απουσία του Σάντι Αλντάμα από τους δύο αγώνες της εθνικής ανδρών της Ισπανίας, ένας εκ των οποίων απέναντι στην εθνική Ελλάδας (31/8, 19:00, Telekom Center Athens), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ανακοίνωσε σήμερα (19/8) η ισπανική Ομοσπονδία μπάσκετ (FEB).

O ψηλός των Ντάλας Μάβερικς δεν θέλει να ρισκάρει υποτροπή, καθώς τον περασμένο Μάρτιο, όταν ακόμη ήταν παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο γόνατο του δεξιού ποδιού του.

«Μετά την επιστροφή του από τραυματισμό που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση, ελήφθη η απόφαση να μην επισπευσθεί η ανάρρωσή του ή να επιταχυνθεί η ετοιμότητά του για τη σεζόν του NBA. Τόσο η Ομοσπονδία όσο και ο προπονητής του, Τσους Ματέο, επιθυμούν να τονίσουν τη δέσμευση του παίκτη, καθώς έχει πιέσει τον εαυτό του στα όριά του για να είναι διαθέσιμος,» αναφέρει μεταξύ άλλων στη σχετική ενημέρωσή της η FEB σχετικά με την απουσία του Σάντι Αλντάμα .

Πριν τον αγώνα με την εθνική Ελλάδας, η «Φούρια Ρόχα», πρώτη στον 9ο όμιλο με 5 νίκες – 1 ήττα θα αντιμετωπίσει στο “ Principe Felipe” την Πορτογαλία (28/8, 20:00).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, συνεχίζει την προετοιμασία με τους εξής 14 παίκτες: Άλβαρο Κάρδενας, Μπάμπα Μίλερ, Σέρχιο ντε Λαρέα, Χάιμε Πραδίγια, Μάριο Σέιντ-Σουπέρι, Ντάριο Μπριθουέλα, Αλμπέρτο Ντίαθ, Ούγκο Γκονθάλεθ, Ίθαν Αλμάνσα, Oυίλι Ερνανγκόμεθ, Αδάι Μάρα, Σάντι Γιούστα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζοέλ Πάρα.

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