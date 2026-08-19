Σημαντικές είναι οι εξελίξεις της 18ης Αυγούστου για τα δημοτικά δρώμενα Σητείας. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης ορκίστηκε νέος Δημοτικός Σύμβουλος Σητείας ο κ. Αρίστος (Άρης) Αλάτσαρης, υποψήφιος στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 με τη δημοτική παράταξη «Σητεία Ενώνουμε Δυνάμεις» με επικεφαλής τον τωρινό δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας του 2023, ο κ. Αλάτσαρης είχε λάβει ίδιο αριθμό ψήφων (515) με την κ. Μαρία Νικητάκη (νυν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου) και κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας κλήρωσης στο Πρωτοδικείο Λασιθίου η κ. Νικητάκη ανέλαβε τότε καθήκοντα Δημοτικής Συμβούλου. Από την Τρίτη πλέον 18 Αυγούστου, Δημοτικός Σύμβουλος Σητείας είναι μετά την ορκωμοσία του ο κ. Αλάτσαρης, που στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ήταν Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα, σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση, της παραίτησης, την οποία υπέβαλε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Μανόλης Αϊλαμάκης Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

Ωστόσο μόλις πριν μία εβδομάδα ο κ. Αϊλαμάκης προτάθηκε και ορίστηκε εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Την Τρίτη 11 Αυγούστου είχε διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Σητείας ανέφερε ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και την νομοθεσία πρέπει να οριστούν τα νέα μέλη του -με εξαίρεση τον Λιμενάρχη που παραμένει αυτοδίκαια. Η πρόταση της δημοτικής αρχής περιελάμβανε την παραμονή των μελών κ. Μανόλη Αϊλαμάκη, κ. Φανής Μαράκη, κ. Κατερίνας Κουκουράκη και μία αλλαγή προσώπου, τον Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Βασιλάκη στη θέση του Δ.Σ. κ. Νικολάου Λογκάκη, δεδομένου -όπως ανέφερε ο κ. Ζερβάκης- ότι αυτή την εποχή υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη σε κάποια θέματα ιδιαίτερα στα θέματα της κρουαζιέρας. Στάθηκε στην ενεργή συμμετοχή του κ. Βασιλάκη στα θέματα κρουαζιέρας σαν μέλους του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας εκτιμώντας ότι πρέπει να συμμετέχει και στις διαδικασίες του Λιμενικού από τη στιγμή που και οι δύο (ΟΑΣ και Λιμενικό Σητείας) συναποφασίζουν πράγματα σχετικά με την κρουαζιέρα. Η μειοψηφία πρότεινε τα ίδια τακτικά μέλη, δηλαδή τον κ. Λεωνίδα Μουντάκη και τον κ. Μανόλη Παπαδάκη.

Στο ίδιο θέμα και στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ο κ. Ζερβάκης αναφέρθηκε στην πρόταση για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Λιμενικού, στη μεν πρώτη εκ νέου τον κ. Αϊλαμάκη- Πρόεδρο και στην δεύτερη τον κ. Βασιλάκη- Αντιπρόεδρο. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ Σητείας κατά την συνεδρίαση της 11ης Αυγούστου.

Ωστόσο, τις αμέσως επόμενες ημέρες (μπορεί και ώρες) της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρξε μία φημολογία για παραίτηση του κ. Αϊλαμάκη, τόσο από τη θέση του Προέδρου του Λιμενικού Σητείας και όσο και τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Σητείας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Αυγούστου ο κ. Αϊλαμάκης δεν θέλησε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα, σημείωσε ότι δε θέλει να πει τίποτα.

Μετά τις 15 Αυγούστου εντάθηκαν οι φήμες και πάλι στην μικρή τοπική κοινωνία της Σητείας, περί παραίτησης του κ. Αϊλαμάκη. Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ είχε ορκιστεί ήδη ο κ. Αλάτσαρης νέος Δημοτικός Σύμβουλος Σητείας, δεν υπήρχε καμία επίσημη ενημέρωση από το δήμο και τη δημοτική αρχή για τις προαναφερόμενες εξελίξεις.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ