Ως δημοτική παράταξη, έπειτα από επικοινωνία που είχαμε με γονείς μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στη σχολική κοινότητα και στα απολύτως εύλογα αιτήματα που δημόσια θέτει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό πώς, ενώ από τις 23 Απριλίου έχει εξασφαλιστεί για το σχολείο δωρεά κλιματιστικών μονάδων από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, φτάνουμε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα κλιματιστικά παραμένουν ακόμη στα κουτιά τους.

Όταν μάλιστα η ίδια η σχολική κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μια σημαντική δωρεά για τη βελτίωση των συνθηκών στις αίθουσες, η Δημοτική Αρχή οφείλει να διευκολύνει και να επιταχύνει την αξιοποίησή της και όχι να επιτρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις.

Ακόμη σοβαρότερο, όμως, είναι το ζήτημα της μη λειτουργίας της εξόδου κινδύνου του σχολείου.

Εφόσον πράγματι η έξοδος κινδύνου παραμένει μη λειτουργική, πρόκειται για ένα θέμα που δεν επιδέχεται ούτε αναβολές ούτε δικαιολογίες. Η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και η αποκατάσταση της λειτουργίας της πρέπει να γίνει άμεσα και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ως μείζονα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου καλούμε τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου να παρέμβουν άμεσα, ώστε:

– να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η εγκατάσταση των κλιματιστικών που έχουν ήδη δωρηθεί στο σχολείο,

– να αποκατασταθεί άμεσα και να ελεγχθεί η ασφαλής λειτουργία της εξόδου κινδύνου,

– να ενημερωθούν επίσημα ο Σύλλογος Γονέων και η σχολική κοινότητα για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Δεν επιδιώκουμε να μετατρέψουμε ένα ζήτημα της σχολικής κοινότητας σε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό που ζητάμε είναι να δοθούν λύσεις. Και να δοθούν τώρα.

Τα σχολεία και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορούν να βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα. Οι εκδηλώσεις και οι δημόσιες δράσεις έχουν τη θέση τους, όμως η καθημερινότητα ενός Δήμου κρίνεται πρωτίστως από την ικανότητά του να αντιμετωπίζει έγκαιρα τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Η «Συνεργασία Δημοτών» στηρίζει το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου και θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος.

Περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή όχι άλλη μία απάντηση ή δικαιολογία, αλλά την άμεση επίλυση των προβλημάτων πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Δημοτική Παράταξη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ