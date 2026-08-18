Ο μοναδικός Μιχάλης Τζουγανάκης χαρίσει μια υπέροχη μουσική βραδιά, γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες, την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 21:00, στο Δασάκι του Κούτσουρα.