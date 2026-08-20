Μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συνομιλία είχαμε με τον αντιδήμαρχο καθαρότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου κ. Γιώργο Μπελούκα. Απάντησε σε ερωτήσεις μας οι οποίες έχουν σχέση με το αντικείμενό του, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων:

Για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης η απάντηση ήταν ότι «την Παρασκευή προγραμματίζεται σύσκεψη του ΕΣΔΑΚ με τους Δήμους της Κρήτης που διαθέτουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Στόχος είναι η ενημέρωση για τη μελλοντική τους λειτουργία, καθώς αναμένεται η ανάληψη των εργασιών από νέο διαχειριστή. Προς το παρόν, κάποια από αυτά λειτουργούν και μαζεύονται ανακυκλώσιμα, χωρίς να δίνονται αποδείξεις ή ανταποδοτικό αντίτιμο».

Για τους μπλε κάδους ανακύκλωσης μας ενημέρωσε ότι «τα ανακυκλώσιμα μεταφέρονται κανονικά για ανακύκλωση στο εργοστάσιο, όταν αυτό λειτουργεί. Όταν δεν λειτουργεί, τα ανακυκλώσιμα οδηγούνται μαζί με τα κοινά σκουπίδια. Πρόβλημα επίσης έχουμε με τους μπλε κάδους όταν μέσα τους ρίχνονται μη ανακυκλώσιμα, όπως τρόφιμα, χυμοί και λάδια, γίνεται δηλαδή κακή διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχει ανεπαρκής διαλογή, αλλά και ανεπαρκής ενημέρωση των πολιτών».

Για τις κάδους- πρέσες μας ενημέρωσε ότι «αναζητείται χώρος για τη μεταφορά της πρέσας που σήμερα βρίσκεται δίπλα από το 4ο Δημοτικό, κάτι που θα γίνει πριν το τέλος του μήνα. Πιθανή νέα θέση είναι η πάνω γωνία στο απέναντι πάρκινγκ. Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι τα καταστήματα εστίασης κάνουν χρήση αυτών των μεγάλων κάδων, με αποτέλεσμα να έχουν απελευθερωθεί αρκετά οι γνωστοί κάδοι. Έχουν μειωθεί και τα λάδια στους δρόμους, μπροστά από τους κάδους».

Συζητήσαμε για την καθαριότητα στο Λιμάνι και συγκεκριμένα για την μικρή παραλία στα ανατολικά. Ενημέρωσα τον κ. Μπελούκα για την αισχρή εικόνα που αντίκρισα το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου. Αμέτρητα κουτάκια και άλλα σκουπίδια ήταν απλωμένα σε όλη την παραλία. Επειδή το επόμενο πρωινό αναμέναμε κρουαζιερόπλοιο, τα μάζεψα μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο που υπήρχε δίπλα. Ζήτησα από τον αντιδήμαρχο να απομακρύνει το κιβώτιο (υπήρχε και την επόμενη ημέρα!), αλλά και να μην υπάρχει πλέον κάτι, που ο λουόμενος θα θεωρήσει ότι είναι καλαθάκι απορριμμάτων. Μόνο έτσι δεν θα συγκεντρώνονται νέα απορρίμματα. Κολυμπάμε, λιαζόμαστε και φεύγουμε! Αν έχουμε κάτι να πετάξουμε, το παίρνουμε μαζί μας. Για τα σκουπίδια στη θάλασσα, δίπλα στο βίντσι, δεν μιλήσαμε! Πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση!

ΛΕΩΝ.Κ.