Σπουδαία κίνηση για την μεσοεπιθετική του γραμμή πραγματοποίησε ο ΑΟΑΝ αποκτώντας τον Κωνσταντίνο Μηλιώτη, αναφέροντας στην επίσημη ανακοίνωση:

Στα πλαίσια της ενίσχυσης το έμψυχου δυναμικού της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάνουμε γνωστή τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Μηλιώτη.

Ο 27χρονος παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός τόσο στην δεξιά όσο και στην αριστερή πτέρυγα, αλλά και πίσω από την κορυφή επίθεσης, έχει περάσει από το χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και την Super League 2, ενώ σε επίπεδο Γ’ εθνικής έχει πανηγυρίσει πρωταθλήματα και ανόδους.

Στο βιογραφικό του έχει να επιδείξει ομάδες όπως οι Πόντιοι Κατερίνης, ο ΝΠΣ Βόλος, ο Πιερικός, ο ΟΦΙ, το Νέο Κεραμίδι, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο ΑΟ Τρίκαλα και τελευταίος του σταθμός ήταν η Νέα Αρτάκη.

Τον καλωσορίζουμε στον Άγιο Νικόλαο και την Κρήτη και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν χωρίς τραυματισμούς.