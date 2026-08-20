Τέσσερα νέα οχήματα παραλήφθηκαν από το Δήμο Αγ. Νικολάου και έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καλύπτοντας ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας και στο «Βοήθεια στο σπίτι». Η ΑΝΑΤΟΛΗ μίλησε με τον Αντιδήμαρχο κ. Στέργιο Ατσαλάκη ο οποίος έχει στην αρμοδιότητά του τα οχήματα του Δήμου. Όπως μας είπε, πρόκειται για δύο μικρά απορριμματοφόρα, ένα ανοικτού τύπου και ένα με μικρή πρέσα τα οποία είναι ιδανικά για την αποκομιδή σε στενά δρομάκια και γειτονιές. Επίσης, παρέλαβαν ένα φορτηγάκι εξαθέσιο με καρότσα για την ενίσχυση του προσωπικού της πεζής καθαριότητας αλλά και ένα Suzuki vitara για να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Ο Αντιδήμαρχος επεσήμανε πως είχε διαπιστωθεί η ανάγκη και από το 2024 που ανέλαβε η παρούσα δημοτική αρχή εργάστηκε για την απόκτηση των οχημάτων αυτών. Με αυτά τα οχήματα συμπληρώνονται ορισμένα κενά που υπήρχαν ενώ παράλληλα αντικαθιστούν παλαιά οχήματα που έχουν βγει εκτός. Πριν από περίπου δύο μήνες αντιμετώπισαν μια σοβαρή ζημιά στο μικρό απορριμματοφόρο με την πρέσα, που εξυπηρετούσε τις ανάγκες εντός πόλεως, οπότε το κενό που δημιουργήθηκε θα καλυφθεί με το νέο όχημα έως ότου επισκευαστεί το παλαιότερο. Μόλις επισκευαστεί το παλαιότερο, θα αξιοποιηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Από την δική τους πλευρά, το γραφείο εκκίνησης, σύμφωνα με τον κ.Ατσαλάκη προχώρησε το διαγωνισμό αλλά και ό,τι ενέργειες απαιτούνταν για την απόκτηση των οχημάτων.

Παλαιός στόλος και συντηρήσεις

Δεν μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε για τον υπόλοιπο στόλο, για τον οποίο κατά διαστήματα έχουμε γράψει στην εφημερίδα. Ο Αντιδήμαρχος επεσήμανε πως παρόλο που έχουν κάνει προσπάθειες παίρνοντας νέα απορριμματοφόρα και υδροφόρες, ο στόλος παραμένει παλιός. Όμως πλέον το συνεργείο στο αμαξοστάσιο διαθέτει ένα μόνιμο μηχανικό και δύο άτομα ένα με σύμβαση και ένα εξωτερικό συνεργάτη, οι οποίοι βοηθούν σημαντικά και έχουν καταφέρει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα οχήματα. Με καλή συνεργασία το γραφείο εκκίνησης και το συνεργείο καταφέρνουν να συντηρούν άμεσα τα οχήματα και να προλαβαίνουν τυχόν ζημιές έτσι ώστε να είναι αξιόμαχος όλος ο στόλος.

Βέβαια, όπως επεσήμανε ο κ.Ατσαλάκης «στόχος μας είναι η ανανέωση του στόλου» πάντα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Σχολίασε πως τα οχήματα αυτά είναι ακριβά, οπότε επιδίωξη είναι να αντικατασταθούν σε βάθος χρόνου σιγά σιγά.

Οι ανάγκες

Ερωτηθείς σχετικά με τα οχήματα για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη θεωρεί ότι χρειαζόμαστε μεγάλα απορριμματοφόρα αλλά και επιβατικά τύπου αγροτικά τα οποία θα αξιοποιεί η υπηρεσία για μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού.

Αναφορικά με τον προγραμματισμό εξήγησε ότι γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν στις υπηρεσίες. Το δικό τους τμήμα καταγράφει τις ανάγκες που υπάρχουν.

Ο Αντιδήμαρχος επεσήμανε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το συνεργείο αλλά και το γραφείο εκκίνησης τα οποία εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά ώστε να εξασφαλίζουν όλα τα ανταλλακτικά αλλά και ό,τι είναι αναγκαίο για την συντήρηση των παλαιών οχημάτων. Αναφορικά με τα νέα οχήματα, ευχήθηκε να είναι καλοτάξιδα και να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων, προς όφελος όλων των δημοτών. Ολοκληρώνοντας, δήλωσε ότι «συνεχίζουμε με πράξεις, με στόχο έναν Δήμο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό αλλά και πιο αποτελεσματικό».

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ