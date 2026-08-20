Η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου ανακοινώνει ότι την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

Ώρα 7:00 μ.μ. – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026

Ώρα 7:00 π.μ. – Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τίτος θα δεχθεί τις εόρτιες ευχές του ιερού Κλήρου, των Αρχών και του ευσεβούς λαού.

Καλείται ο πιστός λαός να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις και να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, του μαθητού και συνεργού του Αποστόλου Παύλου, του πρώτου Επισκόπου και φωτιστού της Εκκλησίας της Κρήτης.