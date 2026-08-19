Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 21:15 στο Άλσος Χλουβεράκη θα είναι διαθέσιμη η θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη, Κύριε Γκρην» του Τζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη.

Στον ρόλο του κυρίου Γκρην ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ τον ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο κύριος Γκρην, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά τον θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται, κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση, εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση θα τους σύρει έξω από τη ζώνη ασφαλείας τους, θα κλονίσει τις βεβαιότητές τους, θα απαλύνει τα αγκάθια και τις άμυνές τους. Οι δύο τόσο γνώριμοι σε όλους μας χαρακτήρες, ο ηλικιωμένος Γκρην και ο νεαρός Ρος, που ήρθαν κοντά εξαιτίας ενός επιπόλαιου ατυχήματος, θα διανύσουν ολόκληρη την ανθρώπινη διαδρομή από το ξεκαρδιστικό γέλιο έως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης.

Μαζί θα καταργήσουν την απόσταση που τους χωρίζει και θα γίνουν, με έναν τρόπο βαθύ και αμετάκλητο, συγγενείς.

Μια παράσταση που μιλά για τη μοναξιά, τη φιλία και τη δύναμη της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Ώρα έναρξης 21.15 Τιμή εισόδου 20 ευρώ, μειωμένο 18 ευρώ