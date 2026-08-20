Μετά τη μεγάλη τους μονομαχία στο Μπέρμιγχαμ, ο Καραλής και ο Ντουπλάντις θα λάβουν μέρος στο Diamond League της Λωζάνης, με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν του αγωνίσματος να αποτελεί και πάλι τον μεγάλο αντίπαλο του Έλληνα πρωταθλητή.

Το ρεκόρ του μίτινγκ στη Λωζάνη είναι στα 6,15 μέτρα.

Το αγώνισμα του επί κοντώ για το Diamond League της Λωζάνης διεξάγεται σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση και το κανάλι της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Όπως συμβαίνει συνήθως, το επί κοντώ θα διεξαχθεί εκτός σταδίου, στην περιοχή Ουσί, κοντά στη λίμνη της πόλης, μία ημέρα πριν από τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Diamond League.

Στη Λωζάνη συμμετέχουν μερικοί από τους κορυφαίους άλτες του πλανήτη. Συγκεκριμένα, θα αγωνιστούν ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, οι Αμερικανοί Σαμ Κέντρικς, Κρίστοφερ Νίλσεν, Κέι Σι Λάιτφουτ και Ζακ Μπράντφορντ, ο Νορβηγ