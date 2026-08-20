Μια ακόμη κίνηση ενίσχυσης για την Αναγέννηση, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση και του Γιώργου Καλιοντζή, αναφέροντας αναλυτικά:

Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Καλιοντζή.

Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή μας και αισίως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του πριν λίγες ημέρες.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον ΟΦΙ και κατά τη διάρκεια των σπουδών του μεταγράφηκε στον Πυθαγόρα Περάματος στην Αθήνα και από εκεί επέστρεψε ξανά στον ΟΦΙ .

Πρόκειται για ένα ταλαντούχο και πολυθεσίτη αθλητή, ο οποίος θα προσδώσει αρκετές αγωνιστικές βοήθειες στην ομάδα μας , για την εκπλήρωση των στόχων μας την φετινή σεζόν.

Του ευχόμαστε καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες.