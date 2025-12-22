Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά 91 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για 6 θέσεις οδηγών Δ.Ε., 36 θέσεις προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και 49 θέσεις Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκίνησε το Σάββατο 20/12 και ολοκληρώνεται στις 29/12/2025. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2 1ος όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Νίκης Βλαχάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2813409427) και κας Ευγενίας Αθανασάκη (τηλ. Επικοινωνίας : 2813409162).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: