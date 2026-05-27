Πρωτοβουλία ουσιαστικού συντονισμού για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της Κρήτης, την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία του τεχνικού κόσμου ανέλαβε ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, πραγματοποιώντας συνάντηση εργασίας με τη νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ.Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Μαρία Λυδάκη, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος, Τριαματάκη Χαρά, Κουμπενάκης Αντώνης, Μιχάλης Χωραφάς, Ευάγγελος Γκούμας, Γιώργος Ταβερναράκης (πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΑΚ), καθώς και ο Γιάννης Στριλιγκάς, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης συνεχάρη τη νέα Πρόεδρο για την ανάληψη των καθηκόντων της, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση λύσεων σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης.

Στόχος: καλύτερος συντονισμός ενόψει και της επίσκεψης της Λίνας Μενδώνη

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου και ενόψει της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο Ηράκλειο, με στόχο να υπάρξει κοινή προετοιμασία, τεκμηριωμένη αποτύπωση των προβλημάτων και καλύτερος συντονισμός των επόμενων βημάτων.

Όπως επισημάνθηκε, απαιτείται στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιταχυνθούν διαδικασίες και να αντιμετωπιστούν χρόνιες δυσλειτουργίες που επηρεάζουν επενδύσεις, έργα και πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίστηκε συνάντηση την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 14:00, με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τους συνεργάτες της, παρουσία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, προκειμένου να τεθούν αναλυτικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο και να εξεταστούν τρόποι καλύτερου συντονισμού και επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Στον πυρήνα οι μεγάλες καθυστερήσεις στις αρχαιολογικές αδειοδοτήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται στις αρχαιολογικές αδειοδοτήσεις στην Ανατολική Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για πολύμηνες καθυστερήσεις σε εγκρίσεις μελετών, άδειες λειτουργίας, τακτοποιήσεις και ανασκαφικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σημαντικά μηχανικοί, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και επενδυτικά σχέδια.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη:

ενίσχυσης των υπηρεσιών με προσωπικό,

καλύτερης οργάνωσης και ταχύτερης διεκπεραίωσης φακέλων,

αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων,

αλλά και αποτελεσματικότερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης.

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες: ανάγκη για ενιαία λύση σε όλη την Κρήτη

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι σοβαρές συνέπειες που προκαλούνται από ζητήματα που σχετίζονται με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες.

Όπως επισημάνθηκε, χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη την Κρήτη βρίσκονται αντιμέτωποι με αμφισβητήσεις ιδιοκτησιών, καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις και ανασφάλεια ως προς την αξιοποίηση των περιουσιών τους.

Τονίστηκε ότι απαιτείται μια συνολική, ενιαία και δίκαιη νομοθετική αντιμετώπιση για όλο το νησί, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ιστορικές και ιδιοκτησιακές συνθήκες της Κρήτης και θα αποκαθιστά το αίσθημα ασφάλειας δικαίου των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά και στην πρόσφατη επιστολή που απέστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με θέμα: «Ανάγκη ενιαίας νομοθετικής αντιμετώπισης για το σύνολο της Κρήτης σχετικά με ζητήματα Κτηματολογίου, δασικών χαρτών και προστασίας ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων», αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης και οριζόντιας λύσης για το σύνολο του νησιού.

Έντονος προβληματισμός για τους μικρούς οικισμούς

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και τις αλλαγές που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

Εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τον επανακαθορισμό και τη συρρίκνωση των ορίων πολλών οικισμών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την οικοδομησιμότητα, την αξία των περιουσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης της υπαίθρου.

Όπως υπογραμμίστηκε, απαιτούνται ρεαλιστικές μεταβατικές λύσεις και ουσιαστικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμικούς φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ χωροταξικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

«Η Κρήτη χρειάζεται συνεργασία, ταχύτητα και καθαρές λύσεις»

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ευχαρίστησε τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη συνεργασία και υπογράμμισε ότι ο συνεχής διάλογος με τον τεχνικό κόσμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματικές παρεμβάσεις και λύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία και την οικονομία της Κρήτης.

«Η Κρήτη χρειάζεται συνεννόηση, καλύτερο συντονισμό και πρακτικές λύσεις που θα δίνουν προοπτική στους πολίτες, στους επαγγελματίες και στις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.