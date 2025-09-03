ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.



Ανασυγκρότηση της σύνθεσης της Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου μετά τις παραιτήσεις του Προεδρείου.

Η νέα σύνθεση της Τοπικής Διοίκησης του ΟΕΕ/ΤΑΚ, είναι η εξής:

Πρόεδρος: Σφακιανάκης Σταύρος

Αντιπρόεδρος: Μαυροματάκης Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας: Αγγελιδάκης Δημήτριος

Οικονομικός Επόπτης: Κατσουλάκη Μαρίνα

Μέλη : Αρακαδάκης Γεώργιος, Πήλιουρας Γεώργιος & Σαρρής Γεώργιος