ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.
Ανασυγκρότηση της σύνθεσης της Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου μετά τις παραιτήσεις του Προεδρείου.
Η νέα σύνθεση της Τοπικής Διοίκησης του ΟΕΕ/ΤΑΚ, είναι η εξής:
Πρόεδρος: Σφακιανάκης Σταύρος
Αντιπρόεδρος: Μαυροματάκης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Αγγελιδάκης Δημήτριος
Οικονομικός Επόπτης: Κατσουλάκη Μαρίνα
Μέλη : Αρακαδάκης Γεώργιος, Πήλιουρας Γεώργιος & Σαρρής Γεώργιος