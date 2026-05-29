Στην συνάντηση συμμετείχαν: ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γεωπόνων Ν. Ηρακλείου Κώστας Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Ανδρουλάκης, η γραμματέας Ελένη Καδιανάκη, η ταμίας Εβελίνα Δερμιτζάκη, το μέλος Βασίλης Φούρναρης, καθώς και ο Γιάννης Σμυρνάκης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπονικών Συλλόγων.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης ανέφερε: «Στην σημερινή συνάντηση με τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου εξετάσαμε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας. Οι γεωπόνοι επιτελούν κρίσιμο έργο, καθώς βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους παραγωγούς και συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη της παραγωγής, στην αναβάθμιση των καλλιεργητικών πρακτικών και στη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα, ώστε μέσα από ουσιαστικό διάλογο, να δρομολογούνται πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις προς όφελος των παραγωγών και της βιώσιμης ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας της Κρήτης».