Υπογράφτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης του έργου κατασκευής νέου προσήνεμου μόλου, επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και εκσυγχρονισμού-ανάπλασης των υφιστάμενων λιμενικών έργων. Το έργο αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, το οποίο και αποσκοπεί στην αναβάθμιση λειτουργικότητας του λιμένα Χερσονήσου.
Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, μεταξύ της προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου κ. Κατερίνας Θραψανιώτη και του κ. Γιάννη Μπούντρη, πολιτικού μηχανικού – λιμενολόγου, εκπροσώπου της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνική Ανώνυμος Εταιρία – Δ.Τ.: Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., «Άλκων Μελετητική Ε.Π.Ε.», – «Θέρος – Κ. Γρηγοράτος και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε. Δ.Τ.: Θέρος Αρχιτέκτονες Ι.Κ.Ε» – «Παναγιώτης Ανδρονόπουλος του Βασιλείου».
Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και την λειτουργική αναβάθμισή τους, στο πλαίσιο της δημιουργίας μικτής χρήσης λιμένα, ώστε ο λιμένας να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος ενισχύοντας την τοπική οικονομία του Δήμου Χερσονήσου.
Το συνολικό χερσαίο τμήμα των νέων έργων θα έχει έκταση περίπου 10.000 τετ.μέτρα, εκ των οποίων, τα κτίρια θα καλύπτουν 1.400 τ.μ., οι εξωτερικοί χώροι 7.500 τ.μ., και τα κρηπιδώματα 1000 τ.μ..
Αναλυτικά το τεχνικό αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνει:
1. Κατασκευή του Νέου Προσήνεμου μόλου (με πρίσμα προστασίας) με δημιουργία νέας θαλάσσιας λιμενολεκάνης
2. Τοποθέτηση προβλήτας εξωτερικά του παλαιού μόλου, επιφάνειας 3.000,00τ.μ.
3. Τοποθέτηση προβλητών εσωτερικά και εξωτερικά του ρωμαϊκού μόλου, επιφάνειας 800 τετ. μέτρων
4. Κατασκευή νέας ράμπας καθέλκυσης σκαφών, επιφάνειας 200 τετ. μέτρων
5. Επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης
6. Κατασκευή κτιρίου στέγασης Λιμενικού Ταμείου και Λιμεναρχείου, επιφάνειας 410 τ.μ.
7. Κατασκευή επιβατικού σταθμού, επιφάνειας 330 τ.μ.
8. Δημιουργία Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης & Βοηθητικών χώρων λιμένα, επιφάνειας 700,00 τ.μ
9. Αποκαταστάσεις –εξωραϊσμοί υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων
10. Αποκάλυψη του αρχαίου ρωμαϊκού μόλου εντός της θάλασσας, τμήμα του οποίου βρίσκεται στο όριο και κάτω από τον υφιστάμενο μόλο για την προστασία και ανάδειξή του.
Η Μελέτη είναι σύνθετη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:
• Τοπογραφική μελέτη.
• Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων.
• Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη.
• Υδραυλική μελέτη.
• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.
• Στατική μελέτη.
• Λιμενική μελέτη.
• Ακτομηχανική μελέτη.
• Γεωλογική Μελέτη.
• Γεωτεχνική Μελέτη.
• Περιβαλλοντική Μελέτη.
Για την επιλογή αναδόχου της αναφερόμενης Μελέτης, διενεργήθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο αρχικός προϋπολογισμός της Μελέτης ήταν 1.064.409,70 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και της τελεσφόρησης του προσυμβατικού ελέγχου, η τελική αμοιβή των μελετητών ορίστηκε στις 563.608,43 ευρώ. Η αναφερόμενη μελέτη χρηματοδοτείται κατά 100% από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Η εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, αναμένεται να προσδώσει τεράστια αξία στο Δήμο Χερσονήσου, αφού θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος λιμένας με περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού και σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις. Συνδυαστικά δε με το έργο Ανάπλασης της Χερσαίας λιμενικής ζώνης που άμεσα δημοπρατείται, η περιοχή θα αλλάξει ολοκληρωτικά με αναμενόμενα τεράστια αντισταθμιστικά οφέλη τόσο για το Δήμο Χερσονήσου όσο και την Περιφέρεια Κρήτης.
«Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του νέου προσήνεμου μόλου, της επέκτασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης και της ανάπλασης των υπάρχοντων λιμενικών εγκαταστάσεων αποτελεί ορόσημο για τον Δήμο μας» ανέφερε σε δηλώσει του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:
«Δημιουργούμε τις υποδομές που χρειάζεται η Χερσόνησος για να καλωσορίσει περισσότερα σκάφη αναψυχής και τουριστικά σκάφη, να ενισχύσει την προστασία από τους νοτιοανατολικούς ανέμους και να αναδείξει τον αρχαίο ρωμαϊκό μόλο. Με αυτό το έργο, ανοίγουμε το λιμάνι μας σε νέες δυνατότητες ανάπτυξης, τουριστικής προβολής και τοπικής ευημερίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη για τη διαχρονική στήριξη τους, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου». (από το γραφείο τύπου)