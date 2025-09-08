Υπογράφτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης του έργου κατασκευής νέου προσήνεμου μόλου, επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και εκσυγχρονισμού-ανάπλασης των υφιστάμενων λιμενικών έργων. Το έργο αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, το οποίο και αποσκοπεί στην αναβάθμιση λειτουργικότητας του λιμένα Χερσονήσου.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, μεταξύ της προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου κ. Κατερίνας Θραψανιώτη και του κ. Γιάννη Μπούντρη, πολιτικού μηχανικού – λιμενολόγου, εκπροσώπου της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνική Ανώνυμος Εταιρία – Δ.Τ.: Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., «Άλκων Μελετητική Ε.Π.Ε.», – «Θέρος – Κ. Γρηγοράτος και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε. Δ.Τ.: Θέρος Αρχιτέκτονες Ι.Κ.Ε» – «Παναγιώτης Ανδρονόπουλος του Βασιλείου».

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και την λειτουργική αναβάθμισή τους, στο πλαίσιο της δημιουργίας μικτής χρήσης λιμένα, ώστε ο λιμένας να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος ενισχύοντας την τοπική οικονομία του Δήμου Χερσονήσου. Το συνολικό χερσαίο τμήμα των νέων έργων θα έχει έκταση περίπου 10.000 τετ.μέτρα, εκ των οποίων, τα κτίρια θα καλύπτουν 1.400 τ.μ., οι εξωτερικοί χώροι 7.500 τ.μ., και τα κρηπιδώματα 1000 τ.μ..

Αναλυτικά το τεχνικό αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνει: 1. Κατασκευή του Νέου Προσήνεμου μόλου (με πρίσμα προστασίας) με δημιουργία νέας θαλάσσιας λιμενολεκάνης 2. Τοποθέτηση προβλήτας εξωτερικά του παλαιού μόλου, επιφάνειας 3.000,00τ.μ. 3. Τοποθέτηση προβλητών εσωτερικά και εξωτερικά του ρωμαϊκού μόλου, επιφάνειας 800 τετ. μέτρων 4. Κατασκευή νέας ράμπας καθέλκυσης σκαφών, επιφάνειας 200 τετ. μέτρων 5. Επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης 6. Κατασκευή κτιρίου στέγασης Λιμενικού Ταμείου και Λιμεναρχείου, επιφάνειας 410 τ.μ. 7. Κατασκευή επιβατικού σταθμού, επιφάνειας 330 τ.μ. 8. Δημιουργία Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης & Βοηθητικών χώρων λιμένα, επιφάνειας 700,00 τ.μ 9. Αποκαταστάσεις –εξωραϊσμοί υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων 10. Αποκάλυψη του αρχαίου ρωμαϊκού μόλου εντός της θάλασσας, τμήμα του οποίου βρίσκεται στο όριο και κάτω από τον υφιστάμενο μόλο για την προστασία και ανάδειξή του.

Η Μελέτη είναι σύνθετη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

• Τοπογραφική μελέτη. • Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων. • Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη. • Υδραυλική μελέτη. • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. • Στατική μελέτη. • Λιμενική μελέτη. • Ακτομηχανική μελέτη. • Γεωλογική Μελέτη. • Γεωτεχνική Μελέτη. • Περιβαλλοντική Μελέτη.