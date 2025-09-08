Ευχαριστούμε θερμά τον Λουδοβίκο των Ανωγείων και τους συνεργάτες του για τη συγκινητική συναυλία που έδωσαν (4/9) στη βρύση της Χανιώτενας στην Κριτσά – μια εκδήλωση γεμάτη ποίηση, μνήμη και μουσική που αγκάλιασε το κοινό.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς μας:

Αλέξανδρο Ζαχαριά – «Εστιατόριο ΘUMISI», Μαρία Σγουρού – «ΣΚΟΥΤΑΡΙ», Αλέξανδρο Σγουρό – «ALEXANDROS CAFE BAR», Στέργιο Κωτσαρή -(Φαρμακείο), Εμμανουήλ Κασσωτάκη – «MEMA», Δημήτριο Κοκκίνη – (Οικοδομικές εργασίες Δ. Κοκκίνης & υιός), Γεώργιο Μασσάρο – «CAFE», Εμμανουήλ Πάγκαλο – «CAFE Platanos», Αριστείδη Επιτροπάκη – «Aristidis cafe», Λουλούδης – Κρεοπωλείο, Σοφία Καπαράκη – (Κομμωτήριο), Ι. Σκύβαλος & ΥΙΟΣ- Φούρνος, Αργυρώ Τζανάκη – «ARGYRO ROOMS», Ιωάννης Τζώρτζης – «ΜERAKI greek concept store» για την πολύτιμη στήριξή τους.

Με τη συμβολή όλων, ο πολιτισμός μας συνεχίζει να ανασαίνει και να ενώνει.

Πολυχρονάκη Γεωργία

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού

Δήμου Αγίου Νικολάου