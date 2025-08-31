Το «1o Φεστιβάλ Κρηνών» του Δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίζει το ταξίδι του στην βρύση της Χανιώτενας στην Κριτσά …Στο καλντερίμι της Μνήμης με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.