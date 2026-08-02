Το 2ο Φεστιβάλ Κρηνών ταξιδεύει στις Λίμνες την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Παρέα με τον Κώστα Πρατσινάκη και τους εξαιρετικούς μουσικούς του θα σιγοτραγουδήσουμε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια στην παράσταση: «Τραγούδια σαν γάργαρο νερό».

Ο Κώστας Πρατσινάκης, θα εμφανιστεί με τους συνεργάτες του μουσικούς και με την δυναμική του παρουσία, ενέργεια και αμεσότητα θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μοναδική.

Τα τραγούδια που θα ακουστούν δεν έχουν στεγανά και αγγίζουν σχεδόν όλο το φάσμα του Ελληνικού τραγουδιού.

Σημαντική είναι η συμβολή των συνδημιουργών μουσικών Αλέξανδρου Αραμπατζόγλου, κιθάρα – φωνή , Ανδρέα Βουδούρη πιάνο, Θεοφάνη Χάσκου, μπουζούκι.

Ημερομηνία: Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 Ώρα Έναρξης: 21:00 Χώρος: Πλατεία Λιμνών Είσοδος Ελεύθερη