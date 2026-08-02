Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Νότιου Σουδάν, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, στο πλαίσιο της υπόθεσης εντοπισμού 41 μεταναστών στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 29χρονος κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών και έκθεση σε κίνδυνο. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως το άτομο που ανέλαβε τη μεταφορά τους από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα.

Οι μετανάστες κατέθεσαν ότι αναχώρησαν από τις ακτές της Λιβύης το βράδυ της 27ης Ιουλίου 2026, έχοντας καταβάλει για το ταξίδι χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 2.000 έως 5.000 δολάρια ο καθένας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.