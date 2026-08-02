Παρασκευή 7/8 Χαμέζι

Μορφωτική Στέγη Χαμεζίου

Βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση των Καζανεμάτων της ρακής με το συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη

Προαύλιος χώρος πρώην Δημοτικού Σχολείου Χαμεζίου

Ώρα έναρξης 21.00

Είσοδος 5 ευρώ