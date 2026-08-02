Η sold out παράσταση που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια έρχεται στην Πλαζ ΕΟΤ, για μια βραδιά γεμάτη μυστήριο, ανατροπές και άφθονο γέλιο!

Ένας φόνος. Δεκαέξι ύποπτοι.

Ο ιδιόρρυθμος επιθεωρητής Ντρέικ και ο αρχιφύλακας Πλοντ προσπαθούν να διαλευκάνουν ένα περίπλοκο έγκλημα, σε μια θεότρελη αστυνομική κωμωδία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει το σατιρικό χιούμορ του Ντέιβιντ Τρίστραμ, συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα μιας κλασικής ιστορίας μυστηρίου με καταιγιστικές κωμικές ανατροπές.

Παίζουν: Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη και Σπύρος Πούλης

Την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:30 στην Πλαζ ΕΟΤ. Διάρκεια: 100 λεπτά, με διάλειμμα

Κρατήσεις: 697 4845 354

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Συγγραφέας: Ντέιβιντ Τρίστραμ Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος Παραγωγή: B.STAGE