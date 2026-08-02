Η sold out παράσταση που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια έρχεται στην Πλαζ ΕΟΤ, για μια βραδιά γεμάτη μυστήριο, ανατροπές και άφθονο γέλιο!
Ένας φόνος. Δεκαέξι ύποπτοι.
Ο ιδιόρρυθμος επιθεωρητής Ντρέικ και ο αρχιφύλακας Πλοντ προσπαθούν να διαλευκάνουν ένα περίπλοκο έγκλημα, σε μια θεότρελη αστυνομική κωμωδία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει το σατιρικό χιούμορ του Ντέιβιντ Τρίστραμ, συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα μιας κλασικής ιστορίας μυστηρίου με καταιγιστικές κωμικές ανατροπές.
Παίζουν:
Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη και Σπύρος Πούλης
Την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:30 στην Πλαζ ΕΟΤ.
Διάρκεια: 100 λεπτά, με διάλειμμα
Κρατήσεις: 697 4845 354
Κρατήσεις: 697 4845 354
Ηλεκτρονική προπώληση μέσω https://www.more.com/…/epitheoritis-ntreik-i-mauri…/
Συγγραφέας: Ντέιβιντ Τρίστραμ
Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος
Παραγωγή: B.STAGE
Μια παράσταση μυστηρίου που δεν αφήνει ούτε το έγκλημα ούτε… το κοινό σε ησυχία!