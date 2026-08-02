Από τους πλέον ενεργούς, δημιουργικούς και δυναμικούς συλλόγους της περιοχής της Σητείας είναι ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου «Ίτανος». Ένα σωματείο που επί σειρά πολλών ετών επιτελεί ένα σημαντικό έργο, εθελοντικό, πολιτιστικό και κοινωνικό. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του που σχετίζονται άμεσα με τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας πραγματοποιεί σειρά εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα εστιάζει στην λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου και από την Άνοιξη και του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Παλαικάστρου.

Πρόσφατα στην τελευταία του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο Σύλλογος, αποφάσισε ομόφωνα την παραχώρηση χώρου -όπου στεγαζόταν επί σειρά ετών το γραφείο του Συλλόγου και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το Λαογραφικό Μουσείο- με σκοπό την υποστήριξη των δράσεων του Λαογραφικού Μουσείου. Εισηγούμενος μάλιστα το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Κωστής Λυμπερίου εστίασε στο σπουδαίο έργο και στη δράση του Συλλόγου.

Λειτουργικότητα

Εκ μέρους του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Παλαικάστρου η Πρόεδρος κ. Ειρήνη Κουνελάκη ευχαρίστησε από καρδιάς το Δ.Σ. για την αποδοχή του αιτήματος. Όπως ανέφερε, η ανάγκη παραχώρησης του συγκεκριμένου χώρου ήταν ουσιαστική κι επιβεβλημένη, καθώς συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία, την υποστήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών του Συλλόγου και του Λαογραφικού Μουσείου.

Το Μουσείο εξάλλου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς της διατήρησης, της προβολής και της ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέχεται επισκέψεις από σχολικές μονάδες, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, οργανωμένες ομάδες επισκεπτών, περιπατητές και μεμονωμένους επισκέπτες, όπως τόνισε η κ. Κουνελάκη. Και βέβαια είναι επισκέψιμο και την τρέχουσα θερινή περίοδο, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς Έλληνες και ξένους επισκέπτες, συμβάλλοντας στην πολιτιστική και τουριστική προβολή του τόπου.

Παράλληλα στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου πραγματοποιούνται σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου, μεταξύ των οποίων και η Γιορτή Μυζηθρόπιτας, που κάθε χρόνο -όπως έγινε και φέτος- συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή και εκτός αυτής. Η λειτουργική επομένως σύνδεση του παραχωρηθέντος χώρου με το Μουσείο και τις εκδηλώσεις είναι καθοριστικής σημασίας καθώς διευκολύνεται η οργάνωση, η προετοιμασία και η υποστήριξη των δράσεων συμβάλλοντας στην εύρυθμη διεξαγωγή τους.

Επιπλέον ο Σύλλογος διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό υλικό, το οποίο έχει αποκτηθεί και διατηρηθεί μέσα από πολυετή δράση και προσφορά προς την τοπική κοινωνία. Χριστουγεννιάτικος και αποκριάτικος εξοπλισμός, παραδοσιακές στολές, σκηνικά, εκθεσιακό υλικό και λοιπά αντικείμενα πολιτιστικής αξίας απαιτούν επομένως κατάλληλο χώρο φύλαξης, προστασίας και συντήρησης. Το νέο Πολιτιστικό Πολύκεντρο δε διαθέτει επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους για την ασφαλή κι οργανωμένη φύλαξη του υλικού αυτού, γεγονός που καθιστά τον συγκεκριμένο χώρο απολύτως αναγκαίο για την συνέχιση του έργου του Συλλόγου.

Ευχαριστίες

«Μπορεί πλέον τα γραφεία μας να στεγάζονται στο νέο Πολιτιστικό Πολύκεντρο ωστόσο το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο ζητήσαμε και μας παραχωρήθηκε είναι πολύ σημαντικό γιατί συνδέεται με το Λαογραφικό Μουσείο και με τις δράσεις που πραγματοποιούμε. Επομένως ευχαριστούμε από καρδιάς -θα αποστείλουμε και ευχαριστήριο, γιατί ακόμα δεν έχουμε επίσημη απόφαση- το Δ.Σ. για την αποδοχή του αιτήματος του Συλλόγου μας, σε ένα αίτημα που υπηρετεί τον πολιτισμό, την παράδοση και την τοπική κοινωνία», ανέφερε η κ. Κουνελάκη ευχαριστώντας όσους συνδράμουν την προσπάθεια του Συλλόγου καθώς και την ΜΑΔΕΣ για την στήριξη.

Πολύκεντρο

Στο πλαίσιο των δράσεων του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Παλαικάστρου είναι και η λειτουργία του νέου Πολιτιστικού Πολύκεντρου. Εκεί μάλιστα λίγο χρονικό διάστημα μετά την τελετή των εγκαινίων, φιλοξενήθηκε και μία πολύ ωραία εκδήλωση, στο πλαίσιο του 9ου Βιωματικού Σεμιναρίου Πολιτισμού, στις αρχές Ιουλίου. Ο Γιάννη Μεγαλακάκης και συμμετέχοντες του Σεμιναρίου βίωσαν μία ημέρα γεμάτη πολιτισμό, παράδοση, μουσική, χορό κι ανθρώπινη επικοινωνία.

Η συνάντηση ξεκίνησε στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο με την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Από το ρόδο…βγαίνει ρόδο», ένα κρητικό παραμύθι γεμάτο αξίες, αγάπη, οικογένεια και παράδοση ενώ ακολούθησε αυθεντική συνάντηση όπου κάτοικοι του χωριού, μέλη του Συλλόγου και συμμετέχοντες στο Σεμινάριο συνομίλησαν για την παράδοση, για τον παλιό τρόπο ζωής, τη μουσική και τον χορό του τόπου. Και βέβαια η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα αυθεντικό, παρεΐστικο, κρητικό γλέντι… «Ήταν μία εξαιρετική εκδήλωση, ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και ελπίζουμε να φιλοξενηθούν και άλλες πολλές δράσεις στον χώρο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Παλαικάστρου», πρόσθεσε κ. Κουνελάκη.

Γιορτή Μυζηθρόπιτας

Η πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου ήταν η Γιορτή Μυζηθρόπιτας η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 24 Ιουλίου. «Ήταν μία πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, που χαρακτηρίζει το Παλαίκαστρο γιατί έχει καθαρά παραδοσιακό χαρακτήρα. Πραγματοποιούμε την εκδήλωση αρκετά χρόνια, με μοναδικό σκοπό να γνωρίσει και να καταλάβει η νέα γενιά, τα νέα παιδιά πως ζούσαν οι παλιοί άνθρωποι, ειδικά στο θέμα της διατροφής. Τότε ήταν βέβαια συγκεκριμένα τα προϊόντα, οπότε οι μυζηθρόπιτες ήταν το πλέον παραδοσιακό φαγητό τους, το οποίο το έτρωγαν σαν πρωινό -το έπαιρναν μαζί τους στη δουλειά, σαν μεσημεριανό, σαν βραδινό, όχι μόνο σαν συνοδευτικό, αλλά και κυρίως πιάτο. Βασική τους διατροφή, κυρίως το βράδυ. Οπότε η εκδήλωση επικεντρώνεται σε αυτό και έχει μεγάλη επιτυχία.

Συγκεντρώνεται πολύ κόσμος ο οποίος μαθαίνει για την διατροφή των παλιών κι απολαμβάνει μυζηθρόπιτες τις οποίες παρασκευάζουν και τηγανίζουν γυναίκες του χωριού μας, μεγαλύτερων και μικρότερων ηλικιών. Κυρίως οι ξένοι δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν την κουλτούρα και την παράδοση της περιοχής μας. Είναι μια εκδήλωση παραδοσιακού χαρακτήρα που μεταλαμπαδεύει παραδόσεις κι αυτός είναι ο σκοπός μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν και φέτος για την πραγματοποίηση της με κάθε τρόπο, επίσης την οικογένεια Καλογεράκη για την χορηγία όλης της μυζήθρας, τους μουσικούς μας νέα παιδιά από το Παλαίκαστρο, την χορευτική ομάδα Παλαικάστρου, καθώς και όλον τον κόσμο που συμμετείχε στην εκδήλωση», επεσήμανε η κ. Κουνελάκη.

Πανηγύρι

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων επίσης που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος, είναι το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Τριάδας το οποίο διεξήχθη επιτυχώς με την πολύτιμη συνδρομή όπως τόνισε η κ. Κουνελάκη των πολλών εθελοντών (γυναικών και αδρών του χωριού ) τους οποίους ευχαρίστησε θερμά.

Ανιστορήματα

Η δράση του σωματείου συνεχίζεται με την επίσης σημαντική πολιτιστική εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια Ανιστορήματα. Φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου στο Παλαίκαστρο και στις 25 του μήνα στον οικισμό Αγκαθιάς κι εντάσσεται και στα Κορνάρεια. Μία εκδήλωση γεμάτη αφηγήσεις, ιστορίες και στιγμές που ζωντανεύουν τη μνήμη και την παράδοση του τόπου.

«Μία πολύ όμορφη δράση που σκοπό έχει να αναβιώσει τις αυλές του καλοκαιριού που μαζευόταν οι γιαγιάδες και οι μαμάδες μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια κι έλεγαν ιστορίες. Στόχος μας η αναβίωση αυτή καθώς και να προσελκύσουμε τα παιδιά, τους εφήβους να κάνουν κάτι διαφορετικό, να απομακρυνθούν λίγο από το διαδίκτυο και να αγκαλιάσουν το βιβλίο, το διάβασμα. Πρόκειται για μία εκδήλωση που πραγματοποιείται με την συνδρομή πολλών εθελοντών τους οποίους επίσης ευχαριστούμε θερμά», σημείωσε η κ. Κουνελάκη.

Επίσης προγραμματίζεται και προς τα τέλη Αυγούστου εκδήλωση με καντάδα στα στενά του Παλαικάστρου αναβιώνοντας τις παραδόσεις του τόπου.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ