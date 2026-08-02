Η εκπομπή «Φάσμα» της ΕΡΤnews παρουσίασε δύο τόπους με βαριά ιστορία: τη Σπιναλόγκα και την Αγία Βαρβάρα (και στο www.ertflix.gr). «Εκεί όπου άνθρωποι με τη νόσο του Χάνσεν έζησαν για χρόνια στην απομόνωση, αντιμέτωποι όχι μόνο με την ασθένεια, αλλά και με το κοινωνικό στίγμα και τον αποκλεισμό. Μέσα από τη διαδρομή του Ζουλιέν Γκριβέλ, του Ελβετού οδοντίατρου που από το 1972 και για 26 χρόνια ερχόταν στην Αθήνα για να φροντίζει εθελοντικά χανσενικούς ασθενείς, φωτίζεται μια ιστορία φροντίδας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Για ακόμα μία φορά ακούσαμε τον Ζουλιέν να μιλά, με τα ωραία ελληνικά του, για την μεγάλη αγάπη του στον άνθρωπο… για τη χαρά της προσφοράς του στους χανσενικούς ασθενείς. Αναρωτιέται για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκαν άνθρωποι σε ένα απομονωμένο περιβάλλον («βράχο»), παρά το γεγονός ότι είχαν ανάγκη από φροντίδα, αγάπη και ανθρώπινη υποστήριξη: «Τί κουράγιο είχαν, τι αξιοπρέπεια…» λέγει.

Έγινε αναφορά στη σχέση του Ζουλιέν με το Μανώλη Φουντουλάκη, ο οποίος είχε αφιερώσει, τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του, στον αγώνα κατά του στίγματος.

Ακούσαμε τη ανιψιά του Μανώλη, τη δικηγόρο Μαρίνα Φουντουλάκη, να μιλά για μια σχέση, «που ξεκίνησε σαν μια δυνατή φιλία, αλλά, σταδιακά, η σχέση του Γκριβέλ με τον θείο Μανώλη εξελίχθηκε σε σχέση μέντορα προς μαθητευόμενο. Ο Μανώλης τον επηρέασε βαθιά καθώς, ως άνθρωπος που βίωσε τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της νόσου του Χάνσεν, αποτέλεσε σημαντικό πρότυπο και μέντορα για τον Γκριβέλ. Η επικοινωνία τους βασίστηκε στον αμοιβαίο σεβασμό και την επιθυμία του Φουντουλάκη να πολεμήσει το κοινωνικό στίγμα που περιέβαλλε τη νόσο. Η σύνδεσή τους βοήθησε τον Γκριβέλ να κατανοήσει διαφορετικές όψεις της ζωής και του ανθρώπινου πόνου, ενώ οι μεταξύ τους εμπειρίες και συζητήσεις επηρέασαν καθοριστικά το έργο του».

Ο Ζουλιέν Γκριβέλ, για το τεράστιο ανθρωπιστικό του έργο, πολιτογραφήθηκε τιμητικά Έλληνας πολίτης τον Απρίλιο του 2026. Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Αγίου Νικολάου και τιμήθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Η πολυετής προσφορά του έχει αποτυπωθεί και στο ντοκιμαντέρ «Σμιλεμένες Ψυχές» του σκηνοθέτη Σταύρου Ψυλλάκη.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ