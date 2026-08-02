Συνελήφθησαν βραδινές ώρες προχθές στα Χανιά, δύο αλλοδαποί (37χρονος και 32χρονος) κατηγορούμενοι για διακίνηση Ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, αφού εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί να επιβαίνουν σε όχημα ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και έρευνα σε οικία του 32χρονου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά έξι αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.