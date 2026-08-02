Πρόγραμμα Χοροσταστιών και Λειτουργιών του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ 01-16 Αυγούστου 2026
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ
Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Τιμίου
Σταυρού Ιεράπετρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 6.30´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στον Ιερό Ενοριακό
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό
Χριστός Ιεράπετρας.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 6.30´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός στην Ιερά Μονή Παναγίας
Φανερωμένης Ιεράπετρας.
ΤΡΙΤΗ, 4 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή
Παναγίας Παπλινού Ενορίας Βαϊνιάς Ιεράπετρας.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 7.00´ μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κάτω Μεράς Ιεράπετρας.
ΠΕΜΠΤΗ, 6 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ
Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μαλλών Ιεράπετρας.
ΠΕΜΠΤΗ, 6 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 10.00´ μ.μ. Ολονύκτια Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ
του Γεροντογιάννη στην Ιερά Μονή Καψά Σητείας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εσπέρας
Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή
Παναγίας Κοτσυφιανής Ενορίας Γρα-Λυγιάς Ιεράπετρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ
Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό
Ευαγγελίστριας πόλεως Σητείας.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή
Παναγίας Φανερωμένης Τράχηλα Σητείας, Ενορίας Σκοπής Σητείας.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 10 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 6.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός στην Ιερά Μονή Παναγίας
Φανερωμένης Ιεράπετρας.
Ώρα 8.00´ μ.μ. Παρουσίαση στον αύλειο χώρο της Μονής του βιβλίου του
Φιλολόγου κ. Δημητρίου Παπαδάκη «Η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης
Ιεράπετρας»
ΤΡΙΤΗ, 11 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή
Παναγίας Γαλακτοκτισμένης Ενορίας Ρίζας Σητείας.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 6.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός στην Ιερά Μονή Παναγίας
Φανερωμένης Ιεράπετρας.
ΠΕΜΠΤΗ, 13 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή
Παναγίας Βρυωμένου Ενορίας Μεσελέρων Ιεράπετρας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας
Ώρα 7.00´ μ.μ. Mέγας Πανηγυρικός Eσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ
Ώρα 6.30´ π.μ. Όρθρος καί Aρχιερατική Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά
Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ
Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου
Γεωργίου πόλεως Σητείας.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ