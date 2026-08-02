Πρόγραμμα Χοροσταστιών και Λειτουργιών του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ 01-16 Αυγούστου 2026

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ

Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Τιμίου

Σταυρού Ιεράπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 6.30´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στον Ιερό Ενοριακό

Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό

Χριστός Ιεράπετρας.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 6.30´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός στην Ιερά Μονή Παναγίας

Φανερωμένης Ιεράπετρας.

ΤΡΙΤΗ, 4 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή

Παναγίας Παπλινού Ενορίας Βαϊνιάς Ιεράπετρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κάτω Μεράς Ιεράπετρας.

ΠΕΜΠΤΗ, 6 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ

Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μαλλών Ιεράπετρας.

ΠΕΜΠΤΗ, 6 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 10.00´ μ.μ. Ολονύκτια Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ

του Γεροντογιάννη στην Ιερά Μονή Καψά Σητείας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή

Παναγίας Κοτσυφιανής Ενορίας Γρα-Λυγιάς Ιεράπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ

Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό

Ευαγγελίστριας πόλεως Σητείας.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή

Παναγίας Φανερωμένης Τράχηλα Σητείας, Ενορίας Σκοπής Σητείας.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 10 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 6.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός στην Ιερά Μονή Παναγίας

Φανερωμένης Ιεράπετρας.

Ώρα 8.00´ μ.μ. Παρουσίαση στον αύλειο χώρο της Μονής του βιβλίου του

Φιλολόγου κ. Δημητρίου Παπαδάκη «Η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης

Ιεράπετρας»

ΤΡΙΤΗ, 11 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή

Παναγίας Γαλακτοκτισμένης Ενορίας Ρίζας Σητείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 6.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μικρός Παρακλητικός στην Ιερά Μονή Παναγίας

Φανερωμένης Ιεράπετρας.

ΠΕΜΠΤΗ, 13 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ. Εσπερινός και ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Ιερά Μονή

Παναγίας Βρυωμένου Ενορίας Μεσελέρων Ιεράπετρας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 AYΓOYΣTOY 2026 Εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ. Mέγας Πανηγυρικός Eσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της

Θεοτόκου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ

Ώρα 6.30´ π.μ. Όρθρος καί Aρχιερατική Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά

Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 AYΓOYΣTOY 2026 Πρωΐ

Ώρα 7.00´ π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου

Γεωργίου πόλεως Σητείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ