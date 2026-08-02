Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος το βράδυ του Σαββάτου 2 Αυγούστου 2026 παρέστη στην Παραλιακή Πλατεία Ιεράπετρας και χαιρέτισε κατά την τελετή της επίσημης έναρξης του «13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας και Awards», του «7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης και Awards» και της «13ης Ακαδημίας Κινηματογράφου Κρήτης».

Ο Σεβ. κατά τον σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη από καρδιάς την Καλλιτεχνική Διευθύντρια και δημιουργό των Διεθνών Φεστιβάλ Ιεράπετρας κ. Ελένη Βλάσση και ευχήθηκε για πολλά ακόμη χρόνια ο θεσμός αυτός να μεταλαμπαδεύει τον πλούσιο πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας από την Νοτιότερη πόλη της Ελλάδος σε όλον τον κόσμο, μεταδίδοντας το ηχηρό μήνυμα της ενότητας και της αγάπης των λαών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Α´ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ιεράπετρας κ. Φωτεινή Περακάκη, ο ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ και Μέλος–Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Μέλη της Κριτικής Επιτροπής, Σκηνοθέτες, Καλλιτέχνες και πολύς κόσμος.