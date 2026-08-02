Αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησαν στον Άγιο Νικόλαο, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρυσταλλία Μαντζανά. Η κ. Βικάτου, η οποία αντικατέστησε στο υπουργείο τον παραιτηθέντα πρώην Γ.Γ. Γεωρ. Διδασκάλου, εκτός των άλλων της αρμοδιοτήτων, είναι υπεύθυνη και για τα αρχαιολογικά μουσεία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεναγήθηκε από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου Βάσω Ζωγραφάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τη Σπιναλόγκα.

Ακολούθησε συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη με τη νέα Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσία και του Αντιδημάρχου Γιώργου Μπελούκα.

Στη συζήτηση, όπως είπε ο Δήμαρχος στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ιδιαίτερη έμφαση, δόθηκε σε δύο σημαντικές υποθέσεις που αφορούν τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η πρώτη αφορά την προγραμματική σύμβαση που επίκειται να υπογραφεί και αναφέρεται στην αρχαιολογική έρευνα και τη σύνταξη τεκμηριωμένης πρότασης για τον επαναπροσδιορισμό και περιορισμό των αρχαιολογικών ζωνών στο Καλό Χωριό. Ο Δήμαρχος επανέλαβε τη βούληση του Δήμου να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα μέσω της προγραμματικής σύμβασης, ώστε να προχωρήσει η απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτή την περίοδο οι υπηρεσίες του Δήμου και του Υπουργείου Πολιτισμού συνεργάζονται για τη σύνταξη του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.

Η δεύτερη, αφορά την πορεία της μόνιμης ηλεκτροδότησης της Σπιναλόγκας. Ο κ. Μενεγάκης υπογράμμισε ότι επιθυμεί την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου, καθώς ο Δήμος έχει ήδη αναθέσει, μέσω προγραμματικής σύμβασης, τη μελέτη του νέου φωτισμού του μνημείου, ενώ έχει ολοκληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις που αφορούν τις υποδομές για τον υποσταθμό και τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει και εξασφαλίζει, νόμιμα, τον φωτισμό της Σπιναλόγκας μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρογεννήτριας, η οποία θα αντικατασταθεί μόλις τεθεί σε λειτουργία η μόνιμη ηλεκτροδότηση μέσω του υποβρύχιου καλωδίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ