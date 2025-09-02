Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών 2025, διοργανώνει σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», την 4η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού Οστών: «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Η δράση θα λάβει χώρα αρχικά από τις 06 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, με την συμμετοχή Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πανελλαδικά, όπου μέσω των Διοικήσεων και των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, θα διατεθούν εθελοντές – Νοσηλευτές για τη λήψη των δειγμάτων, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε οι Νοσηλευτές, οι επαγγελματίες υγείας, καθώς και όποιος πολίτης επιθυμεί και πληροί τα κριτήρια για το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: (https://oramaelpidas.gr/el/thelo-na-gino-ethelontis-dotis/#poios-mporei-na-ginei-dotis), και για το ΚΕΔΜΟΠ «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ»: (https://www.xarisezoi.gr/iatrika-kritiria/), να μπορέσει να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου συγκεκριμένα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.