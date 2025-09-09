Ηλικιωμένος άνδρας παρουσίασε αδιαθεσία πριν από λίγη ώρα κοντά στην παραλίας της Άμμου ενώ ήταν πεζός.

Περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο αναμένεται να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.