Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έγγραφο με το αίτημα να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ μετά την 1η/3/2026. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η οποία στο παρελθόν στελεχωνόταν με πέντε ιατρούς, τα τελευταία δύο έτη, από τον Φεβρουάριο του 2024, έχει απομείνει με μόλις τρεις ιατρούς. Η συνέχιση της λειτουργίας της κατέστη δυνατή μόνο χάρη στην υπερεφημέρευση των υπηρετούντων ιατρών, στη μείωση των ενεργών κλινών από έξι σε τέσσερις, καθώς και στις περιοδικές μετακινήσεις ιατρών από νοσοκομεία της Αθήνας, βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία, ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί για το έτος 2026.

Από την 1η Μαρτίου 2026, λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του Διευθυντή της ΜΕΘ, ο οποίος ήδη υπηρετεί με παράταση, η Μονάδα θα απομείνει με μόλις δύο ιατρούς. Υπό τις συνθήκες αυτές, καθίσταται πρακτικά αδύνατη η ασφαλής και νόμιμη στελέχωσή της και ο κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας της είναι πλέον άμεσος και απολύτως ορατός.

Η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου λειτουργεί αδιάλειπτα επί 26 χρόνια, από τις 16 Φεβρουαρίου 2000, και έχει νοσηλεύσει περισσότερους από 3.000 βαρέως πάσχοντες ασθενείς, προερχόμενους όχι μόνο από τον νομό Λασιθίου, αλλά και από το σύνολο της Κρήτης. Σε περιόδους πληρότητας των ΜΕΘ του νομού Ηρακλείου, η Μονάδα έχει επανειλημμένα αναλάβει τη νοσηλεία ασθενών από την ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει δεχθεί διακομιδές βαρέως πασχόντων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Η ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας της ΜΕΘ ΓΝΑΝ δεν θα αποτελέσει πλήγμα μόνο για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τον νομό Λασιθίου, αλλά και για τη συνολική δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εντατικής θεραπείας στην Κρήτη και στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο, με άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την επείγουσα λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μετά την 1η Μαρτίου 2026, καθώς και την άμεση προκήρυξη και πλήρωση των τριών κενών οργανικών θέσεων ιατρών της Μονάδας. Ακόμη, ζητούμε να υπάρξει σημαντική βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών στο ΕΣΥ, έτσι ώστε οι προκηρυσσόμενες θέσεις να μην συνεχίσουν βγαίνουν κενές.

Η διατήρηση της λειτουργίας της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου