Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί θα μπορούν να παίρνουν λάδι από την ελαιοδεξαμενή τις παρακάτω ημέρες και ώρες
|
ΤΡΙΤΗ
|
24-02-2026
|
09:00 – 14:00
|
ΤΕΤΑΡΤΗ
|
25-02-2026
|
09:00 – 14:00
|
ΠΕΜΠΤΗ
|
26-02-2026
|
09:00 – 14:00
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
27-02-2026
|
09:00 – 14:00
|
ΣΑΒΒΑΤΟ
|
28-02-2026
|
09:00 – 14:00
Όσοι θέλουν τυποποιημένο λάδι για το σπίτι τους μπορούν να το παραλαμβάνουν καθημερινά 9:00-15:00 στις παρακάτω συσκευασίες:
· Μεταλλικό Δοχείο 5 λίτρα με κόστος τυποποίησης 16,00 ευρώ το κιβώτιο (4 Χ 5)
· Ασκός 5 λίτρα με κόστος τυποποίησης 12,00 ευρώ το κιβώτιο (4 Χ 5)
· Ασκός 10 λίτρα με κόστος τυποποίησης 4,00 ευρώ ο ασκός
· Ασκός 20 λίτρα με κόστος τυποποίησης 6,00 ευρώ ο ασκός
Ø Παρακαλούνται όσοι παραγωγοί έχουν από προηγούμενο έτος δοχεία μεταφοράς ελαιολάδου, να τα επιστρέψουν άμεσα στο συνεταιρισμό ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι παραγωγοί.
Δοχεία που δεν επιστρέφονται το αργότερο την επομένη ημέρα από την παραλαβή θα χρεώνονται, στην μερίδα του παραγωγού, έναντι 40€/τεμ