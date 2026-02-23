Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί θα μπορούν να παίρνουν λάδι από την ελαιοδεξαμενή τις παρακάτω ημέρες και ώρες

ΤΡΙΤΗ 24-02-2026 09:00 – 14:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026 09:00 – 14:00 ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026 09:00 – 14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026 09:00 – 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026 09:00 – 14:00

Όσοι θέλουν τυποποιημένο λάδι για το σπίτι τους μπορούν να το παραλαμβάνουν καθημερινά 9:00-15:00 στις παρακάτω συσκευασίες:

· Μεταλλικό Δοχείο 5 λίτρα με κόστος τυποποίησης 16,00 ευρώ το κιβώτιο (4 Χ 5)

· Ασκός 5 λίτρα με κόστος τυποποίησης 12,00 ευρώ το κιβώτιο (4 Χ 5)

· Ασκός 10 λίτρα με κόστος τυποποίησης 4,00 ευρώ ο ασκός

· Ασκός 20 λίτρα με κόστος τυποποίησης 6,00 ευρώ ο ασκός

Ø Παρακαλούνται όσοι παραγωγοί έχουν από προηγούμενο έτος δοχεία μεταφοράς ελαιολάδου, να τα επιστρέψουν άμεσα στο συνεταιρισμό ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι παραγωγοί.

Δοχεία που δεν επιστρέφονται το αργότερο την επομένη ημέρα από την παραλαβή θα χρεώνονται, στην μερίδα του παραγωγού, έναντι 40€/τεμ