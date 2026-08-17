Από το Δήμο Ιεράπετρας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι από την επόμενη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α (17/8/26), Τρίτη, 18/8/26 ως και την Τετάρτη, 26/8/26 (11:59 μ.μ.) όσοι έχετε λάβει voucher της Ε.Ε.Τ.Α.Α.για εγγραφή του παιδιού σας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς , θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε την αίτηση voucher μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά : το voucher και τα μόρια της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (πλατφόρμας) PRESCHOOL στη διεύθυνση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://polierapetra.intellisoft.gr/admin/Home με τη χρήση των ίδιων κωδικών που χρησιμοποιήσατε όταν κάνατε αίτηση εγγραφής μέσω Δήμου.

Στην ίδια αίτηση θα έχετε τώρα τη δυνατότητα να κάνετε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ VOUCHER EΣΠΑ» και να κάνετε «ΥΠΟΒΟΛΗ VOUCHER». Αυτή τη φορά χρειάζεται να «ανεβάσετε»(upload) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα παρακάτω δύο έγγραφα:

Το voucher που λάβατε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (σε μορφή PDF) Τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. που να εμφανίζονται ακριβώς τα μόρια που λάβατε (σε μορφή PDF)

Αυτά τα δυο έγγραφα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) όταν μπείτε με τους κωδικούς σας για να αναζητήσετε τα αποτελέσματα της αίτησης σας στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Καταγράψτε σωστά τον αριθμό του voucher (ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

Οι αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω Δήμου θα εξετασθούν ως εκπρόθεσμες ασχέτως του αριθμού μορίων που θα λάβουν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η ηλεκτρονική αίτηση δήλωσης δομής δεν συνεπάγεται αυτόματη κατοχύρωση θέσης στη δομή

Η επιλογή- τοποθέτηση των επιτυχόντων για τους σταθμούς θα γίνει με ταξινόμηση (σύμφωνα με τα μόρια της ΕΕΤΑΑ) στα voucher που θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα του preschool εντός της προθεσμίας.

Μετά την παραπάνω προθεσμία, τα voucher που θα καταχωρηθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμα και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρχει κενή θέση, αλλιώς θα μπουν σε λίστα επιλαχόντων.

Οι αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω Δήμου θα εξετασθούν ως εκπρόθεσμες ασχέτως του αριθμού μορίων που θα λάβουν.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας μετά από μοριοδότηση

Όσοι/ες αιτούντες/ούσες λάβετε voucher αλλά δεν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το voucher τους για τους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ιεράπετρας, παρακαλούμε να στείλετε email ότι «δεν επιθυμώ την ενεργοποίηση του voucher για τη φιλοξενία του παιδιού ………..(ονοματεπώνυμο παιδιού) για τους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ιεράπετρας» στο mail: [email protected]

Διαδικασία υπογραφής συμβάσεων:

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων voucher, οι ενδιαφερόμενες/οι, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με mail την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου από το σταθμό εγγραφής του παιδιού για τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης σας με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 28420 22200, εσωτ. 389 ή 383 από 10:00 π.μ. ως 2:30μ.μ.

ή στα τηλέφωνα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιεράπετρας από 1/9/26:

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ): 2842305003

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ: 2842305026

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ): 2842305022

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΑΣ: 2842305013

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ:2842305020

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΟΥ:2842305019

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ: 2842305013

Β) ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ

Όσοι έχετε λάβει voucher για φιλοξενία ατόμων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε από 1/9/26 με τις Υπεύθυνες των αντίστοιχων Δομών για να ενεργοποιήσετε το voucher σας και να υπογράψετε τη σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΚΔΑΠΑμεΑ: 2842 305 004 και email: [email protected]

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΚΔΑΠ: 2842 022200 (εσωτ:383) και email: [email protected]

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.