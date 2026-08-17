ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση – Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία

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ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση – Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία

by anatolh kim
17/08/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Eνας έλεγχος της ΑΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφτεί η καλοστημένη απάτη, που είχε στήσει επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρήκαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν στους επιτόπιους ελέγχους, ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία.

Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα.

Υπενθυμίζεται ότι, για την κυκλοφορία οχήματος που έχει τεθεί σε ακινησία, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, πλέον των τελών κυκλοφορίας και των λοιπών προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

Για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται και διευρύνεται, τόσο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όσο και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα.
www.real.gr

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