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Παράταση για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

by anatolh kim
17/08/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Πρόσθετοι πόροι για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων, μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ 

Την παράταση της προθεσμίας του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως το τέλος Νοεμβρίου ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οπως επισημαίνεται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων, μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30ή Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια:

  • Προελέγχου τελικής εκταμίευσης.
  • Διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Ενδιάμεσης εκταμίευσης.
  • Ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας έκτης υπαγωγής.
  • Διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργεια και επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων:

  • «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα Εξοικονομώ – Επιχειρώ».
  • «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστημάτων επιχειρήσεων.
ΠΗΓΗ: Realnews

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