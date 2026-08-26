Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου συνεχίζει με συνέπεια και αμείωτη διάθεση προσφοράς το έργο του, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ιατρούς αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Πολύτιμος αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι η έμπρακτη στήριξη των πολιτών, οι οποίοι μέσα από τις δωρεές τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη αναγκών και στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος στους χώρους τους νοσοκομείου και των κλινικών.

Οι προσφορές του Συλλόγου προκύπτουν μετά από επικοινωνία με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά μέσα στο νοσοκομείο και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Φίλων πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις σε διάφορα τμήματα και κλινικές, όπου συναντά και συνομιλεί με ιατρούς, νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες, εξετάζονται οι προτεραιότητες και στη συνέχεια ο Σύλλογος προγραμματίζει τις απαραίτητες αγορές και παρεμβάσεις αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα που προέρχονται από τις δωρεές των πολιτών.

Το Ακτινολογικό τμήμα του ΓΝΑΝ επισκέφθηκαν τα μέλη του συλλόγου και πιο συγκεκριμένα οι κ. Δέσποινα Καρνιαδάκη, Καίτη Κοζύρη, Δημήτρης Κουνενάκης, Δημήτρης Μετοχιανάκης και Γιώργος Βάρδας και τους ξενάγησε η Ακτινολόγος κ. Δώρα Ελευθεριάδου-Βιδάλη. Κατόπιν μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τη δωρεά του συλλόγου αλλά και το προσωπικό.

Ο Σύλλογος ανανέωσε το χώρο προετοιμασίας και ανάπαυσης του προσωπικού, κάνοντας τις συνθήκες περισσότερο ανθρώπινες. Όπως ανέφερε, ο Σύλλογος Φίλων μερίμνησε ώστε να αλλαχθούν τα ντουλάπια με αποτέλεσμα να έχουν ντουλάπια τελευταία τεχνολογίας και παράλληλα τοποθετήθηκαν καινούρια πλακάκια και μπαταρίες. Ο χώρος είναι αρκετά μικρός και διαθέτει και ένα μικρό κρεβάτι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού κατά τη διάρκεια της νύκτας. Η κ. Ελευθεριάδου επεσήμανε πως μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αναδεικνύεται η φροντίδα και ο σεβασμός που επιδεικνύει ο Σύλλογος προς το έργο του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Ο Σύλλογος Φίλων δε μεριμνά μονάχα για αυτή την κλινική και δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη δωρεά. Ήδη η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει αναδείξει πολλάκις τις παρεμβάσεις που υλοποιεί ο Σύλλογος. Το τελευταίο διάστημα αγόρασε και ένα ψυγείο στην ορθοπεδική κλινική καθώς είχε δημιουργηθεί σχετική ανάγκη. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει μάλιστα και με άλλες παρεμβάσεις καθοριστικής σημασίας σε πολλές ακόμη κλινικές.

Ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Δημήτρης Κουνενάκης υπογράμμισε πως η στήριξη και η βοήθεια των πολιτών είναι καθοριστική για να μπορέσει ο Σύλλογος να συνεχίσει να προσφέρει και να υποστηρίζει το νοσοκομείο και τις ανάγκες που υπάρχουν. Για συγκεκριμένη δωρεά, σχολίασε πως σκοπός ήταν η βελτίωση και η αναμόρφωση του χώρου, όπου ξεκουράζεται και εξυπηρετείται το προσωπικό της κλινικής. Επεσήμανε πως ήταν ένας χώρος που είχε ανάγκη τη φροντίδα και την ανανέωση και πλέον η καθημερινότητα του προσωπικού θα είναι λίγο καλύτερη.

Ο κ. Κουνενάκης ανέφερε ότι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν για το Νοσοκομείο μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ., κ. Δημήτριο Μετοχιανάκη (6997179066), κ. Γεώργιο Βάρδα (6977218476), κ. Καίτη Κοζύρη (6974430770), κ. Γεώργιο Αρακαδάκη (6932383884), κ. Δέσποινα Καρνιαδάκη (6977500420), κ. Νικόλαο Χατζηδάκη (6973793440) και στον ίδιο (6977278164).

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ