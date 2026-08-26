Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «BLS – ΑΝΑΝΗΠΤΗΣ» διάρκειας 6 ωρών για πολίτες
Βασική Υποστήριξη Ζωής & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
Το Σάββατο 29/8 (18:00–21:00) και την Κυριακή 30/8 (10:00–13:00) στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας, Λοχαγού Παγωμένου 47.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, δίνεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης 3ετούς διάρκειας.
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Εκπαιδεύσου σωστά και γίνε το χέρι βοήθειας που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή.