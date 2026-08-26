Στρατός Ξηράς

Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στον Στρατό Ξηράς).

Πλήρωση 370 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον Στρατό Ξηράς για τις ειδικότητες των Όπλων – Σωμάτων (Ο – Σ)

Προσόντα

(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18o και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-2002 έως 31-12-2007). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1999 έως 31-12- 2007).

(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».

(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ).

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης (από 26 Αυγούστου 2026 έως 14 Σεπτεμβρίου 2026), μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://epop.army.gr

Πολεμική Αεροπορία

Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία).

Πλήρωση 250 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στην Πολεμική Αεροπορία

Προσόντα

(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18o και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-2002 έως 31-12-2007). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1999 έως 31-12- 2007).

(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».

(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ).

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης (από 26 Αυγούστου 2026 έως 14 Σεπτεμβρίου 2026), μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://epop.haf.gr

Πολεμικό Ναυτικό

Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη 300 Επαγγελματιών Οπλιτών Διαφόρων Ειδικοτήτων στο Πολεμικό Ναυτικό).

Πλήρωση 300 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Προσόντα

(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18o και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-2002 έως 31-12-2007). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1999 έως 31-12- 2007).

(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».

(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ).

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης (από 26 Αυγούστου 2026 έως 14 Σεπτεμβρίου 2026), μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://epop.hellenicnavy.gr