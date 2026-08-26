Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, το Δημοτικό Σχολείο Λατσίδας θα φιλοξενήσει ένα ξεχωριστό παραδοσιακό κρητικό γλέντι, με τον Κωστή Βλάση να αναλαμβάνει τη μουσική της βραδιάς.

Η είσοδος έχει οριστεί στα 3 ευρώ.