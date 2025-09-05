Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026, η κυβέρνηση μέσω του ΥΠΑΙΘΑ προχώρησε στην ανακοίνωση των πρώτων προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού. Οι αιρετοί ΠΥΣΠΕ με σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρονται στην αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών των σχολικών μονάδων και των προσλήψεων αναπληρωτών αλλά και στην καθυστέρηση των διορισμών και την πρόσληψη αναπληρωτών λίγες μέρες πριν το κουδούνι της έναρξης.

Αναλυτικά στην κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

” Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις των αναπληρωτριών και αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘΑ για το διδακτικό έτος 2025-2026. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 6.225 προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και 18.566 προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Γενική Εκπαίδευση.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσελήφθησαν 9.528 εκπαιδευτικοί στην ΕΑΕ και 3.490 στη Γενική Εκπαίδευση.

Στον παρακάτω πίνακα ενημερώνουμε για τον αριθμό των προσλήψεων στο Λασίθι:

Δυστυχώς, αποδείχτηκε ότι τα «παχιά λόγια» για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς από μέρους του ΥΠΑΙΘΑ ήταν «κούφια λόγια», αφού ακόμα και οι διορισμοί καθυστέρησαν υπερβολικά, με την πραγματοποίησή τους τέλος Αυγούστου, και οι αναπληρωτές προσελήφθησαν λίγες μέρες πριν το κουδούνι της έναρξης, πηγαίνοντας ακόμα και τη μέρα του αγιασμού για ανάληψη υπηρεσίας!

Οι αριθμοί των προσλήψεων στο Λασίθι είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Αναρωτιέται κανείς πώς θα δουλέψουν τα σχολεία όταν χρειαζόμαστε 17-18 γυμναστές και προσελήφθησαν μόλις 5, όταν χρειαζόμαστε 10 μουσικούς και προσελήφθησαν μόλις 3, όταν χρειαζόμαστε 11 αγγλικών και προσελήφθησαν μόλις 4;

Πώς θα στηριχτεί η συμπερίληψη και η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών, όταν από τις 247 παράλληλες δασκάλων προσελήφθησαν μόλις 132 και από τις 62 παράλληλες νηπιαγωγών προσελήφθησαν μόλις 34;

Αυτή η πολιτική της λιτότητας, της περιστολής πόρων, αλλά και ο κακός σχεδιασμός των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ, τη στιγμή που η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είχε έγκαιρα δηλώσει και προγραμματίσει τις ανάγκες, φέρνει σε δυσχερή θέση όχι μόνο τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά βάλλει ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, ειδικά τη στιγμή που το «δημογραφικό σοκ», όπως χαρακτηρίζεται, είναι μια σημαντική διάσταση της κοινωνίας.

Απαιτούμε επιτακτικά την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών και την ουσιαστική στήριξη της ειδικής αγωγής, ειδικά στην παράλληλη στήριξη. Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ οφείλουν άμεσα να επανεξετάσουν την πολιτική των περικοπών στην εκπαίδευση και να αναζητήσουν τους απαιτούμενους πόρους. Ούτε οι μαθητές ούτε οι εκπαιδευτικοί είναι αριθμοί”!