Τεράστιο ζήτημα έχει δημιουργηθεί από τη Δευτέρα καθώς έκλεισε η είσοδος από τον ΒΟΑΚ στις Λίμνες χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση.

Αναγνώστες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ επικοινώνησαν μαζί μας παρουσιάζοντας έντονα ενοχλημένοι την κατάσταση που επικρατεί: κινούμενοι στον ΒΟΑΚ από Άγιο Νικόλαο προς Λίμνες δεν μπορούν να εισέλθουν καθώς έχει κλείσει η σχετική είσοδος. Αναγκαστικά λοιπόν, πρέπει να μεταβούν έως την Νεάπολη και να ξαναγυρίσουν πίσω για να πάνε στα σπίτια τους.

Να συμπληρώσουμε πως από αυτή την είσοδο εξυπηρετείται τόσο ο κόσμος που κατοικεί στις Λίμνες όσο και στο Χουμεριάκο και το Νικηθιανό.

Πέραν όμως από τους κατοίκους των χωριών, είναι και τα καταστήματα εστίασης και άλλες επιχειρήσεις που καθημερινά εξυπηρετούν πολύ κόσμο. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο πολλοί είναι εκείνοι που έβγαιναν στα χωριά καθώς οι επιλογές εντός πόλεως είναι αρκετά περιορισμένες.

Πολλά τα προβλήματα

Μέσα από την πληθώρα των παραπόνων για την είσοδο που δέχτηκε η εφημερίδα μας, οι πολίτες έκαναν λόγο και για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν γενικά με τα έργα που γίνονται στον ΒΟΑΚ, καθώς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με υπερβολική σκόνη, κάτι που πιθανον εγκυμονεί σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους.

Μας υπενθύμισαν και ένα περιστατικό που είχε αναδείξει η ΑΝΑΤΟΛΗ το καλοκαίρι, όταν πέτρες εκτινάχθηκαν σε όλο το χωριό έπειτα από ανατίναξη. Από εκείνο το περιστατικό υπήρξαν υλικές ζημιές κυρίως σε αυτοκίνητα και σκεπές σπιτιών.

Προσωρινή λύση

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Λιμνών κ.Ρούλα Λεμπιδάκη μας ενημέρωσε, μετά από ερώτημά μας, ότι χθες ξεκίνησε η διαδικασία για να ανοιχτεί παράδρομος, λίγο πριν την διακλάδωση, από την πρώτη γέφυρα, εκεί που βρίσκεται η εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Αυτή η λύση δόθηκε ως προσωρινή, ενώ όπως μετέφερε η κ.Λεμπιδάκη στόχος είναι να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Όπως μας είπε, υπάρχει διαβεβαίωση από τον υπεύθυνο του έργου κ.Γιώργο Ζάχο ότι θα ανοιχτεί το σχετικό τμήμα ώστε να μπαίνουν τα οχήματα κάτω από την γέφυρα και να πηγαίνουν χωρίς καθυστερήσεις στο χωριό και να μην χρειάζεται να κατευθύνονται έως τη Νεάπολη και να επιστρέφουν ξανά πίσω. Η κ.Λεμπιδάκη έκανε αυτοψία στο σημείο και διαπίστωσε πως όντως τα μηχανήματα ήδη άνοιγαν τον δρόμο.

Παράλληλα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου αλλά και τους υπευθύνους του Άκτωρ στα γραφεία του Άκτωρ με σκοπό να συζητήσουν μια πιο μόνιμη λύση. Η συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή.

Η κ.Λεμπιδάκη τόνισε και εκείνη ότι οι Λίμνες έχουν επιβαρυνθεί ήδη σε μεγάλο βαθμό από σκόνη, ανατινάξεις και άλλες επιπτώσεις των έργων. Επίσης υπογράμμισε πως το χωριό δεν πρέπει να αποκλειστεί. Πρόκειται για έναν τόπο με αυξημένη επισκεψιμότητα, περίπου 280 μόνιμους κατοίκους και πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ