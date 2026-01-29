Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης προσκαλεί τους κατοίκους της συνοικίας «Αράπικα» σε ανοικτή συνάντηση ενημέρωσης και διαλόγου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:30, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, με στόχο την ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την περιοχή, στο πλαίσιο του νέου αναθεωρημένου σχεδίου ΣΒΑΑ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί προς συζήτηση σε επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η λειτουργική σύνδεση της συνοικίας «Αράπικα» του παλαιού αστικού ιστού της πόλης του Αγίου Νικολάου με την κεντρική οδό της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και το παραλιακό μέτωπο της πόλης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: ανάπλαση της οδού Κ. Παλαιολόγου, οδών της συνοικίας «Αράπικα», ανακατασκευή κλιμάκων σύνδεσης με την παραλιακή ζώνη, παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας, ενίσχυση του αστικού πρασίνου, αναβάθμιση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ, καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας σε μια πυκνοδομημένη γειτονιά με ισχυρή ιστορική και κοινωνική ταυτότητα.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί καθοριστική τη συμμετοχή των κατοίκων στον διάλογο, ώστε οι τελικές παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της γειτονιάς.