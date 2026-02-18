Το σωματείο ιδιοκτητών Ταξί Άγιου Νικολάου συμμετέχει στην 48ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί 18 και 19 Φεβρουαρίου,

Να ενημερώσουμε ότι θα εξυπηρετούνται Νοσοκομεία και προγραμματισμένα ραντεβού σε Γιατρούς μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 2841024000.

Τα κύρια αιτήματα του κλάδου είναι :

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

‘Αμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο.

Ολες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (Ε.Ι.Χ). Το ΣΑΤΑ ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στην Βουλή.

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της μετά από το Κλαδικό Συμβούλιο στην Αθήνα, που συνεδρίασε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα, τονίζει πως ο κλαδικός αγώνας θα συνεχιστεί στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή. «Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ.