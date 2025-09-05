Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου, κ. Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην Ελούντα γύρω στις 22:00, κοντά στο γήπεδο και στον δρόμο προς τη ξενοδοχειακή μονάδα Residence.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με συνολικά 10 οχήματα (τζιπ και υδροφόρα), μία ομάδα ΕΜΟΔΕ από το Ηράκλειο που εδρεύει στο Καβούσι, καθώς και μία υδροφόρα του Δήμου. Κάηκαν περίπου 5 στρέμματα.

Ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν αλλά και την Ομάδα Διάσωσης που συνέδραμε για ακόμα μια φορά. Όπως τόνισε, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, όμως υπήρχε μεγάλη αγωνία μήπως επεκταθεί στις πλαγιές του βουνού. Για προληπτικούς λόγους παραμένουν αυτή την στιγμή στην περιοχή 2 υδροφόρα οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα που ήταν παρών χθές. Επιπρόσθετα παρόντες στο συμβάν ήταν τόσο ο Διοικητής Νομού, κ.Κωστής Γεροδήμος, όσο και ο Διοικητής Αγίου Νικολάου, κ. Κωστής Χατζηδάκης.