Η Τροχαία Αγίου Νικολάου πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στη λίμνη του Αγίου Νικολάου δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, αστυνομικοί μαζί με τους μικρούς εθελοντές, μοίρασαν μπλουζάκια στους περαστικούς, τα οποία έφεραν τέσσερα βασικά μηνύματα οδικής ασφάλειας:

«Το κλικ που σώζει», αναφορικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, «Φόρα πάντα κράνος», «Η ζωή δεν βιάζεται», με στόχο την αποφυγή της υπερβολικής ταχύτητας, και «Πάρε ταξί – σε περιμένουν», υπενθυμίζοντας τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.



Ο Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, κ.Πέτρος Ζερβάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ τόνισε ότι τα μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης θα είναι αυστηρά κατά τη διάρκεια των εορτών, με εντατικούς ελέγχους και στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δηλώσεις του ενώ αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.