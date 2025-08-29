Ο Αθλητικός Όμιλος Βραχασίου διοργανώνει την Κυριακή 31 Αυγούστου και ώρα 17:00 ένα αξέχαστο beach party στο Σίσι.

Είσοδος: 5 ευρώ

Μην λείψει κανείς!