Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών των ΓΕΛ, κατά τη σημερινή, πρώτη ημέρα εξετάσεων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο κ. Γιώργος Χαβάκης, Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ και Πρόεδρος του Εξεταστικού Κέντρου, δήλωσε ότι στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο παραδόθηκαν 73 γραπτά και η διαδικασία κύλησε χωρίς προβλήματα. Όπως ανέφερε, οι μαθητές προσήλθαν και ξεκίνησαν κανονικά στην ώρα τους, ενώ δεν χρειάστηκε να δοθούν διευκρινίσεις ούτε υπήρξαν απορίες κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Από συζητήσεις που είχε ο κ.Χαβάκης με εκπαιδευτικούς και μαθητές, διαπίστωσε ότι τα θέματα χαρακτηρίστηκαν σχετικά εύκολα, καθώς βασίζονταν σε ύλη που είχε διδαχθεί τόσο στην Α’ όσο και στη Γ’ Λυκείου. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την εικόνα που μετέφερε, έφυγαν ικανοποιημένοι και με την αίσθηση ότι ανταποκρίθηκαν καλά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας έχει πλέον διαφοροποιηθεί, με πιο στοχευμένα και συγκεκριμένα ερωτήματα και λιγότερο χώρο για γενικές απαντήσεις.

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τόνισε ότι αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό της εκπαιδευτικής πορείας και όχι το τέλος της διαδρομής, επισημαίνοντας ότι το άγχος δεν βοηθά και ότι όσοι παραμένουν ήρεμοι είναι συνήθως πιο ευνοημένοι.

Τέλος, ανέφερε ότι τόσο η υποδοχή όσο και η αποχώρηση των μαθητών έγινε σε θετικό κλίμα, με χαμόγελα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ