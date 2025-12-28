Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος, η λίμνη του Αγίου Νικολάου έχει ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Ο χώρος είναι στολισμένος και φιλοξενεί το αγαπημένο καρουζέλ, που χαρίζει χαμόγελα και στιγμές χαράς στα παιδιά, ενώ εντύπωση προκαλούν και τα αλογάκια, στα οποία μπορεί κανείς να ανέβει και να απολαύσει μια σύντομη διαδρομή.

Παράλληλα, στον χώρο έχουν στηθεί ξύλινα σπιτάκια, όπου οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν διάφορα είδη ενώ προσφέρονται και δράσεις ζωγραφικής για παιδιά προσθέτοντας ακόμη περισσότερο στη γιορτινή ατμόσφαιρα.